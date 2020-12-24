Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:20
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 724'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 490'a yükseldi.

Başkent Bangkok, salgın riskinin en yüksek olduğu yerler arasında değerlendirilirken, burada 3 Ocak'a kadar eğitime ara verildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1234 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 506 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 378'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 495 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 322 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e ulaştı, 7 bin 203 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, kent sakinlerine yetecek sayıda Kovid-19 aşısı temin edilmesinin garanti altına alındığını belirtti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, toplam 67 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 829'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 116 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:28:18. #1.14#
title