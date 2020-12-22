Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:42
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1314 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 462 bin 815'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 21'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 419 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1318 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 503 bin 501'e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 329'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 461 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 287 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 301'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye ulaştı, 6 bin 995 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 427 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 716'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 78 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Başbakan Chung Sye-kyun, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkedeki kayak merkezlerinin ve turistik mekanların 3 Ocak'a kadar kapatılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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