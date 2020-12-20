Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1754 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 459 bin 789'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 947'ye, iyileşenlerin sayısı 429 bin 134'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1153 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 500 bin 713'e çıktı.

Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam ölü sayısı 7 bin 280'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 437 bin 527 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 422 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 274 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 129'a ulaştı, 6 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 576 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 907'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 41 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 766'ya ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 627 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer