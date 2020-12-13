Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:46
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1085 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 449 bin 400'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 733'e, iyileşenlerin sayısı 418 bin 687'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1355 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 490 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 52'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 420 bin 896 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 320 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 197 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 95 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 542'ye çıktı.

Yurt içi kaynaklı vakalardan 41'inin bulaşma zincirinin kaynağı henüz tespit edilemediği bildirildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 116'ya ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 202 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 209'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 923 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 736'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 606 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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