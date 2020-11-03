Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1772 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 387 bin 161'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 318'ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 348 bin 967'ye, aktif vaka sayısı ise 30 bin 876'ya çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 29'u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 75 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 26 bin 807'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 510 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 472'ye çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1659 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 412 bin 647'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 983'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 329 bin 787 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 29'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 924 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 9 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 346 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 109 kişi iyileşti.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 275 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 11 bin 335'e çıktığı Sri Lanka'da bugüne kadar virüse yakalanan 21 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 249 kişi iyileşti.

Ülkede, yeni tip koronavirüs vakalarının artması üzerine, 9 Kasım'da açılması planlanan okulların, 23 Kasım'a kadar ertelendiği bildirildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 797'ye çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 605 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 567'e ulaştı.

Nepal, yabancı dağcı ve yürüyüşçülerin ülkeye girmesine izin verdi

Salgın nedeniyle birçok ülke gibi ekonomisi zor günlerden geçen Nepal'de Himalaya Dağları, yürümek ve tırmanmak isteyen yabancı turistlere açıldı.

Dünyadaki en yüksek 14 dağa ev sahipliği yapan ülkede, gelir büyük ölçüde turizmden sağlanıyor ve bu sektörde çalışan yaklaşık 800 bin kişi Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin yabancı turistlere kapatılmasından etkilendi.

Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Rudra Singh Tamang, dağcıların ve yürüyüşçülerin Nepal'e girişine izin verileceğini açıkladı.

Tamang, ülkenin tüm yabancı ziyaretçilere açılmadığına dikkati çekti.

Buna göre, daha önce kapıda vize alınabilen ülkelerden olan Nepal'e gelecek dağcı ve yürüyüşçülerde artık ön onay almaları, yolculuk detayı, Kovid-19 tedavisini de kapsayan sağlık sigortaları olması isteniyor. Ayrıca ülkelerinde Kovid-19 testi yaptırmaları talep edilen dağcı ve yürüyüşçülerin, Nepal'e geldiklerinde başkent Katmandu'da bir otelde bir hafta karantinada kalmaları ve ardından Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

Bu arada, dağcıcılık ve yürüyüş ekibinde yer alacak yerli çalışlanlara da Kovid-19 testi zorunluluğu getirildi.

Nepal'de bugüne kadar 176 bin 500 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 984 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 137 bin 992 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal'de 13 Mart'ta olası Kovid-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde, Everest Dağı ve Himalayalardaki diğer zirvelere tüm turlar askıya alınmış, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesi durdurulmuş ve daha önce verilen izinler iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen