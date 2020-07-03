Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı bağlantılı 169 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 44 bin 479'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 11'nin Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 39 bin 429 kişi iyileşirken, halen 5 bin 24 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 114 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 156 bin 391'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1968'e yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 68 bin 48 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Japonya'da vaka sayıları 20 bini geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 205 artışla 20 bin 7'ye yükselirken, ölü sayısı bir kişi artarak 990'a yükseldi.

Son bir günde yeni 124 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 6 bin 523'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı Osaka'da 1862, Kanagawa'da 1543, Hokkaido'da 1275, Saitama'da 1177, Çiba'da 983, Fukuoka'da 860 oldu.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 180'e çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland hükümeti, son 24 saatte, karantinada tutulan bir kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 180'e çıktığını bildirdi.

Tespit edilen yeni vakanın, pazar günü Bahreyn'den dönen 24 yaşındaki bir kadın olduğu belirtilirken, ülkede son 39 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 66 kişi iyileşti, 56 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 648'e çıktı

Malezya'da, son 24 saatte 5 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 8 bin 648'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 9 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 8 bin 446'ya çıktı, aktif vaka sayısı ise 81'e düştü.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, 19 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadı.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1301 artışla 60 bin 695'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 49 artarak 3 bin 36'ya, iyileşenlerin sayısının ise 901 artarak 27 bin 568'e ulaştığını aktardı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 11 bin 961'e, Doğu Cava'da 13 bin 48'e, Bali'de 1706'ya ve Açe'de 87'ye çıktı.

Filipinler'de son bir günde 1531 Covid-19 vakası görüldü

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1531 Kovid-19 vakası görüldü. Bu şimdiye kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 40 bin 336'ya yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'e çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 11 bin 73'e ulaştı.

Kaynak: AA