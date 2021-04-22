Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 547 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 608 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı bağlantılı 735 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 116 bin 661'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1808'e yükseldi. Bugüne kadar 106 bin 459 kişi sağlığına kavuştu.

Ülke genelinde, aşılama çalışmalarının başladığı 26 Şubat'tan bu yana 1 milyon 903 bin 767 kişi aşılandı.

Kovid-19 aşısı yapıldıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1086 vakanın görüldüğü Ada'da, 11 kişi hayatını kaybetti, 1041 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 767 artışla 971 bin 49'a çıktı.

Son 24 saatte 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 370'e ulaştı, 849 bin 691 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1470 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 48 bin 113'e çıktığı ülkede, son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı sayısının 117'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 29 bin 848 kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan, Tayland'daki vaka artışı komşu ülke Laos'u sıkı tedbirler almaya itti. Laos'ta Tayland kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Başbakan Phankham Viphavanh, Laos'un başkenti Vientiane'de tam kapanmaya gidilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Bunun yanı sıra başta Tayland ile sınırlar olmak üzere Laos sınırlarının uluslararası geçişlere kapatma kararı alındı.

Yaklaşık 8 milyon nüfusu olan Laos'ta bugüne kadar virüs kaynaklı 94 vaka görüldü. Toplam vakaların 28'si dün kaydedildi.

Laos'ta kısıtlamaların 5 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 904 vakanın görüldüğü ülkede, toplam 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 576 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 14 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 736 bin 74'e yükseldi.

Son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 10 bin 781'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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