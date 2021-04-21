Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 19'u yurt dışı kaynaklı, 21 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 541 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 600 kişi iyileşti.

Ülkede bugüne kadar 200 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 38'i yurt dışı bağlantılı, 731 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 115 bin 926'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1806'ya yükseldi. Bugüne kadar 105 bin 877 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1082 vakanın görüldüğü Ada'da, 11 kişi hayatını kaybetti, 1038 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 227 artışla 962 bin 307'ye çıktı.

Son 24 saatte 124 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 265'e ulaştı, 829 bin 608 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1458 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 46 bin 643'e çıktığı ülkede, son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı sayısının 110'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 29 bin 371 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 880 vakanın görüldüğü ülkede, toplam 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 540 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 280 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 732 bin 60'a yükseldi.

Son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 10 bin 683'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere