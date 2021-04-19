Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 510 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 559 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı bağlantılı 532 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 114 bin 646'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1801'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 104 bin 474 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 26 Şubat'ta başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 1 milyon 517 bin 390 kişiye aşı yapıldı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 12 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 696'ya yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 274 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede tamamı yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1076 vakanın görüldüğü Ada'da, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1034 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 628 artışla 945 bin 745'e çıktı.

Son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 48'e ulaştı, 788 bin 322 kişi iyileşti.

Sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısı uygulanan gençlerde kanda pıhtılaşma tespit edilmesinin ardından kullanımına ara verilen bu aşının, 60 yaş altındakilere yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1390 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 43 bin 742'ye çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı can kaybı sayısının 104'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalananlardan 28 bin 787'si sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1'i yerel 20 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 851 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 485 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 271 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 723 bin 221'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 112 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 10 bin 497'ye çıktı.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı da 621 bin 300 oldu.

Kamu Yönetiminde Sorumlu Devlet Bakanı Ferhat Hüseyin, son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle nedeniyle 22-28 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için 5 Nisan ve 14 Nisan'da birer haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen