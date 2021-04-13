Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 435 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 506 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı bağlantılı 542 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 110 bin 688'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1775'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 101 bin 332 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 1 milyon 195 bin 342 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 924 bin 27 kişiye Oxford-AstraZeneca aşısı, 271 bin 315 kişiye ise Biontech-Pfizer aşısı yapıldı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 608'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 227 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1062 vakanın görüldüğü adada, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 179 artışla 884 bin 783'e çıktı.

Son 24 saatte 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 286'ya ulaştı, 703 bin 963 kişi iyileşti.

Yetkililer, 40 milyon doz aşı alımı için Pfizer-Biontech ile görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 965 vaka ile toplam vaka sayısı 34 bin 575'e çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 288 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgının başından bu yana dün en yüksek vaka sayısına ulaşılan Tayland'da vaka sayıları son 3 gündür 900'ün üzerinde seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 692 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 357 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 6 bin 28 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 697 bin 985'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 891'e çıktı.

Artan vakalar nedeniyle ülkede, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere