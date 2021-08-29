Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5,7 milyon nüfusa sahip ülkede halkın yüzde 80'inin iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu bildirdi.

Singapur'da son 24 saatte 124 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 67 bin 304'e çıktı.

Hindistan

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası uçuşların askıya alınma süresini eylül sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 45 bin 83 vakaya rastlandığını, toplam vaka sayısının 32 milyon 695 bin 30'a ulaştığını bildirdi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 460 artarak 437 bin 830'a çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 528 kişide Kovid-19 tespit edildi, 101 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 954 bin 23'e ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 109'a çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43'ü yurt dışı kaynaklı 1619 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 248 bin 568'e yükseldiği ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 279'a çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı da 218 bin 726 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 948 Kovid-19 vakasına rastlanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 493 bin 537'ye ulaştı.

Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 15'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz