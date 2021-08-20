Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Bangladeş'te 18 yaş ve üstü öğrencilerin virüse karşı aşılanmasına izin verilecek.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Bangladeş'te 18 yaş ve üstü öğrencilerin virüse karşı aşılanmasına izin verilecek.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanı Dr. ABM Khurshid Alam, 18 yaş ve üstü öğrencilerin aşılanması kararının, güvenliğini sağlamak ve okulların kademeli olarak yeniden açılmasına yardımcı olması amacıyla alındığını belirtti.

Bangladeş, uzmanların yinelediği çağrılara rağmen salgın sürecinde eğitim kurumlarını yeniden açmayan 19 ülke arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bangladeş'te mahsur kalıp ülkesine dönemeyen ya da yurt dışındaki üniversitelere başvuracak öğrencilerin 26 Ağustos'a kadar aşılarını yaptırabileceği bildirildi.

Bangladeş'teki tüm eğitim kurumları, 17 Mart 2020'den beri kapalı tutuluyor.

Yetkililer, ülkede 16,1 milyon kişinin Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, yaklaşık 6,25 milyon kişinin de tam aşılandığını kaydetti.

Tayland'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakalarının sayısı 19 bin 851 artarak 1 milyon 9 bin 710'a yükseldi.

Günlük vaka sayısı son 10 günde ilk kez 200 binin altına düştü.

Tayland'da vaka sayısında görülen artışın yüzde 97'si nisandan bu yana kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 826'ya çıktı.

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde karantina uygulanacağı bildirildi.

Vatandaşların dışarı çıkmamaları, bulunduğu yerlerde kalmaları istendi.

Pazartesi uygulanması planlanan karantina kararının detaylarının henüz açıklanmadığı belirtildi.

Söz konusu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 654 yeni vaka kaydedilirken, 380 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'da toplam vaka sayısı 312 bin 611'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 150'ye çıktı.

Filipinler'de son 4 ayda günlük en yüksek vaka ve ölü sayısı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 231 kişide Kovid-19 tespit edildi, 317 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle, ülkede son 4 ayda günlük en yüksek vaka ve ölü sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 807 bin 800'e ulaştığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 198'e çıktı.

Filipinler hükümeti verilerine göre, yoğun bakım ünitelerinin yüzde 73'ü dolu.

Sağlık Bakanlığı, vakalardaki artışın engellenmesi için vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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