Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Tayland'da 312 ölüm ile günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçerken Yeni Zelanda'da ise aylar sonra saptanan yerel vaka sayısında artış var.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Tayland'da 312 ölüm ile günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçerken Yeni Zelanda'da ise aylar sonra saptanan yerel vaka sayısında artış var.

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle salgının başından bu yana "bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı"nın kayda geçtiği ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 285'e yükseldi.

Son 24 saatte 20 bin 515 yeni vakanın görüldüğü Tayland'da toplam vaka sayısı 968 bin 957'ye yükseldi.

Yeni vakaların 248'ini cezaevlerindeki mahkumlar oluşturuyor.

Diğer yandan, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 753 bin 119'a yükseldi.

Tayland'da dün 239 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti, bu ülkede kayda geçen en yüksek günlük ölü sayısı olmuştu.

Yeni Zelanda'da yerel vaka sayısı 7'ye çıktı

Başbakan Jacinda Ardern, yerel vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Ardern, yerel vakalardan bazılarının kilise, okul ve hastane gibi toplu bulunulan alanlarda zaman geçirdiğini ifade etti.

Bu nedenle vaka sayısının artmasının beklendiğini belirten Ardern, ülkede dün alınan tam kapanma kararı kapsamında süpermarketler, benzin istasyonları ve eczanelerde maske takma zorunluluğu olacağını söyledi.

Ardern, 7 vakanın Avustralya'nın Sydney kentinden kaynaklandığını ve yapılan genom analizlerinin bunların delta varyantı olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ülkenin Auckland kentinde dün, 6 ayın ardından ilk yerel vaka tespit edilmişti.

Başbakan Ardern, alınan önlemlerle ilgili yaptığı açıklamada, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etmişti.

Yeni Zelanda'da en son 28 Şubat'ta yerel vaka tespit edilmişti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Kovid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Halihazırda 39 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 936 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen