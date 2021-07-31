Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 55 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 930 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 323 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 649 vaka tespit edilirken 593 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 613 bin 993'e çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 423 bin 810 kişi hayatını kaybederken, 30 milyon 781 bin 263 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 456 milyon 33 bin 754 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci ve en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 73'ü yurt dışı kaynaklı, 1539 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 198 bin 345'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 95'e çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 562 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 580 bin 824'e ulaştı.

Son 24 saatte 145 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 27 bin 722'ye çıktı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 912 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 4 bin 857'ye, vaka sayısı 597 bin 287'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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