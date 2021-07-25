Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı, 32 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 529 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte 39 bin 742 vaka tespit edilirken 535 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 371 bin 901'e çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 408 bin 212 kişi hayatını kaybederken 30 milyon 543 bin 138 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 433 milyon 150 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci ve en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 65'i yurt dışı kaynaklı, 1487 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 188 bin 848'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 73'e çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 479 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 548 bin 755'e ulaştı.

Son 24 saatte 93 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 27 bin 224'e çıktı.

Delta varyantı tehlikesine karşı başkent Manila'da 22.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 335 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 4 bin 59'a, vaka sayısı 497 bin 302'ye yükseldi.

Vietnam

Bugün itibarıyla 3 bin 979 vakanın görüldüğü Vietnam'da, toplam vaka sayısı 94 bin 913'e yükseldi.

Vaka sayısında yaklaşık 1 haftadır rekor seviyede artışın yaşandığı ülkede, dün 7 bin 968, 23 Temmuz'da 7 bin 307, 22 Temmuz'da 6 bin 164, 21 Temmuz'da 5 bin 343, 20 Temmuz'da 4 bin 789 vaka tespit edilmişti.

Salgının başından bu yana virüse yakalanan 370 kişinin hayatını kaybettiği Vietnam'da 17 bin 583 kişi iyileşti.

Yeni vakaların büyük çoğunluğunun tespit edildiği Ho Chi Minh'te kapanma tedbirleri 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Başkent Hanoi'de dün 15 gün sürecek kapanma tedbirleri uygulamaya konmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere