Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 38'i yurt dışı kaynaklı, 50 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 414 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 140 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 972 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 33 yeni vaka görüldü, 4 kişi öldü.

Tayvan hükümeti, kayıplardan birinin "Delta varyantı kaynaklı ilk ölüm" olduğunu bildirdi.

Toplam vaka sayısının 15 bin 511'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 782 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore'de yeni "vaka sayısı 2 gün üst üste salgının başından bu yana kaydedilen en üst seviyeye" ulaştı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 309'u yurt dışı kaynaklı, 1842 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, "ülkede salgının başladığından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede, yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ilk defa 100'ün üzerine çıktı.

Vaka sayısının 184 bin 103'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 63'e çıktı.

Güney Kore'de dün, 58'i yurt dışı kaynaklı, 1784 vaka kaydedilmişti. Söz konusu artışa, ülkede Kovid-19'un Delta varyantı neden olarak gösterilmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 828 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 530 bin 266'ya ulaştı.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 26 bin 891'e yükseldi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 655 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 697'ye, vaka sayısı 453 bin 132'ye yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 20 Temmuz'da tedbirler kapsamında müze, sinema, eğlence parkı, spor salonu ve yüzme havuzu gibi kuruluşların iki hafta boyunca tamamen kapatılması talimatı verilmişti.

Bangladeş

Son 24 saatte 3 bin 697 vakanın görüldüğü ülkede virüse yakalanan 187 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1,14 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 18 bin 685 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı