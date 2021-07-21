Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 20'si yurt dışı kaynaklı, 22 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 364 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 126 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde salgında son 24 saatte 5 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 971 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 58'i yurt dışı kaynaklı, 1784 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, "ülkede salgının başladığından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Söz konusu artışa, ülkede Kovid-19'un Delta varyantı neden olarak gösterildi.

Vaka sayısının 182 bin 265'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 60'a çıktı.

Başbakan Kim Boo-kyum, son 4 gündür yeni vakaların yüzde 30'undan fazlasının başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş metropolitan alanda görüldüğünü açıkladı.

Kim, halkın yaz tatili için seyahat etmesi beklendiği için gelecek birkaç haftanın salgının kontrolü açısından önemli olduğunu söyledi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 560 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 524 bin 449'a ulaştı.

Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 26 bin 874'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 181 vaka tespit edildi.

Toplam 63 bin 621 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 543 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 2 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 610'a, vaka sayısı 439 bin 477'ye yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün Kovid-19 tedbirleri kapsamında müze, sinema, eğlence parkı, spor salonu ve yüzme havuzu gibi kuruluşların iki hafta boyunca tamamen kapatılması talimatı verilmişti.

Nepal

Nepal'de salgında son 24 saatte 1919 vaka tespit edildi, 30 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 672 bin 871'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 637'ye yükseldi. Ülkede hastalığa yakalanan 636 bin 402 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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