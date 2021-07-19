Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26'sı yurt dışı kaynaklı 31 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 277 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 76 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde salgında son 24 saatte yeni vaka ya da virüse bağlı yeni can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 11 bin 959 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü, 1 kişi öldü. Toplam vaka sayısının 15 bin 429'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 769 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 44'ü yurt dışı kaynaklı, 1252 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısının 179 bin 203'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 58'e çıktı.

Ülkede kasım ayının ortalarında yapılması planlanan üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri ve liselerde görev yapan öğretmenler ilk kez aşılanmaya başladı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 651 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 513 bin 396'ya ulaştı. Salgında son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 26 bin 786'ya yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 172 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Ülkede, 94 vakanın bildirildiği 28 Ağustos 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam 63 bin 245 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 62 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 784 vaka kaydedildi. Son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 422'ye, vaka sayısı 415 bin 170'e yükseldi.

Tayland Sivil Havacılık İdaresi (CAAT) dün, Tayland hükümeti tarafından Bangkok'tan Kovid-19 açısından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan diğer illere gidiş-dönüş uçuşlarının 21 Temmuz'dan itibaren askıya alınacağını duyurmuştu. Diğer iç hat uçuşlarının ise yalnızca yüzde 50 kapasite ile yapılabileceği kaydedilmişti.

Vietnam

Son 24 saatte 2 bin 15 vakanın görüldüğü Vietnam'da toplam vaka sayısı 55 bin 845'e çıktı. Bugüne kadar virüse yakalanan 254 kişi hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 667 kişi sağlığına kavuştu. Bu arada dün Vietnam'da, 5 bin 926 ile en yüksek günlük vaka artışının yaşandığı kaydedildi.

Hükümet, vaka sayısında artışın önüne geçmek için ülkenin güneyindeki 16 eyalette 2 hafta boyunca kısıtlamaların devreye koyulacağını bildirdi. Söz konusu eyaletlerde iç hat uçuşları da en erken 1 Ağustos'a kadar askıya alındı.

Yetkililer, başkent Hanoi'de vatandaşlara evde kalma uyarısı yaptı.

Avustralya

Son 24 saatte 116 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Avustralya'da salgının başından bu yana 32 bin 15 vaka görüldü, 914 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Delta varyantına bağlı vaka sayılarında artışın sürdüğü Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Nepal

Nepal'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1642 vaka tespit edildi, 32 kişi virüs nedeniyle öldü. Ülkede bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 668 bin 751'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 582'ye ulaştı. Ülkede hastalığa yakalanan 633 bin 332 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 231 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 13 bin 321 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin 310 vakanın tespit edildiği Bangladeş'te, virüse yakalanan 18 bin 125 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeşli yetkililer, ABD'nin göndereceği 3 milyon doz Moderna aşısının bugün itibarıyla ülkeye ulaşacağını bildirdi.

ABD'nin Bangladeş Büyükelçisi Earl R. Miller cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVAX aracılığı ile Bangladeş'e 3 milyon doz Moderna aşı gönderileceğini duyurmuştu.

ABD temmuz ayının başlarında Bangladeş'e 2,5 milyon doz Moderna aşısı göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere