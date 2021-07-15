Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 147 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 87 bin 5 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni vakaların 3'ünün görüldüğü Myanmar sınırındaki Yünnan eyaletine bağlı Longçuan bölgesinde kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 3 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar 11 bin 956 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 27 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 346'ya çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 759 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45'i yurt dışı kaynaklı, 1600 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 173 bin 511'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 50'ye çıktı.

Yurt içi kaynaklı vakaların yüzde 70,6'sının görüldüğü Seul bölgesinde yarı kapanma tedbirleri uygulanmaya devam ederken, vaka sayılarında artışın sürdüğü diğer bölgelerde de önlemler artırıldı.

Yetkililer, Kovid-19 önlemlerinin etkisini göstermesi için en az bir hafta gerektiğini belirterek bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.

Filipinler

Filipinler'de bugüne kadar 1 milyon 485 bin 457 vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 26 bin 232 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 414 bin 817 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 48 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 852 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 binin üzerinde kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 186 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 32'ye, vaka sayısı 372 bin 215'e yükseldi.

Bangladeş

Salgının başından bu yana 1 milyon 60 bin 538 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 17 bin 52 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüse yakalanan 847 bin 712 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere