Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Japonya, Endonezya ve Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, Malezya ve Tayland'da, bu üç ülkeye kıyasla daha az günlük vaka artışı görüldü.

22.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:46
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Japonya, Endonezya ve Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, Malezya ve Tayland'da, bu üç ülkeye kıyasla daha az günlük vaka artışı görüldü.

Japonya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 423 artarak 12 bin 677'ye, ölü sayısı 11 artarak 307'ye yükseldi.

Başkent Tokyo'daki Saiseikai Merkez Hastanesinin Bebek Bakım Bölümünde, 3 yaşından küçük 8 çocukta Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Ülke genelinde salgınla mücadeleye dair son durumu değerlendiren Japonya Aiçi Tıp Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Profesör Morişima Tsuneo, virüs test sayılarını ve salgına karşı çevreleme uygulamalarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Morişima, "Japonya kritik dönemeçte. PCR testleri dahil daha fazla test yapabilmek önemli. Böylece taşıyıcıları önceden tespit ederek hastalıkları ilerlemeden tedavi edebileceğiz." ifadesini kullandı.

Endonezya'da can kaybı 635 oldu

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısının 283 artarak 7 bin 418'e, can kaybının 19 artarak 635'e, iyileşenlerin sayısının ise 71 artışla 913'e ulaştığını açıkladı.

Ülkedeki 34 eyaletin tamamı ve 263 bölgede virüs görüldüğü bilgisini paylaşan Yurianto, salgının önlenmesi amacıyla hükümetin, ramazan ayı ve bayram için seyahat yasağını hatırlattı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, dün salgın nedeniyle ülke genelinde ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığını bildirmişti.

Malezya'da vatandaşların memleketine dönmesine "şartlı" izin

Malezya'da Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Ramazan Bayramı öncesi metropollerden memleketine dönmek isteyenlere şartlı olarak dönüş izni verileceğini açıkladı.

İsmail, 25 Nisan'dan itibaren polis merkezlerine seyahat izni için yapılacak başvuruları kademeli olarak onaylayacaklarını belirterek "Trafik yoğunluğunu önlemek için herkesi bir anda şehir dışına çıkarmayacağız." dedi.

Malezya'daki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 50 artarak 5 bin 532'ye, vefat sayısı 1 artarak 93'ye, taburcu edilen vakalar da 103 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.

Tayland'da uçak yolcusu sayısı yüzde 53 düşebilir

Tayland'da Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne olumsuz etkilerinin ardından, ülke genelindeki uçak yolcusu sayısının yüzde 53 azalabileceği kaydedildi.

Airports of Thailand şirketinden yapılan açıklamada, geçen yıl ülkenin en büyük havalimanı Suvarnabhumi'den seyahat eden yolcu sayısının 141,8 milyon olduğunu ve bu sayının 2020'de 66,5 milyona düşebileceği ifade edildi.

Tayland'daki Kovid-19 vaka sayısı 15 artışla 2 bin 826'ya, vefat sayısı 1 artışla 49'a, taburcu edilenlerin sayısı 244 artışla 2 bin 352'ye yükseldi.

Filipinler'de ise son 24 saatte vakalar, 111 artarak 6 bin 710'a çıkarken, vefat sayısı 9 artarak 446 oldu.

Kaynak: AA

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