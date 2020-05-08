Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, Asya-Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, Asya-Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Malezya'da bugün 68 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6 bin 535'e yükseldi.

Ülkede bugün virüs kaynaklı ölüm meydana gelmezken, şimdiye kadar 4 bin 864 vaka tedavi edildi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 12 Mayıs'ta sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir karara varılmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate alarak yasağın bitiş tarihinden 2 veya 3 gün önce bir karar alınacaktır." dedi.

Endonezya'da vaka sayısı 13 bini geçti

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı bugün 336 artarak 13 bin 112'ye yükselirken, ölü sayısı 13 artarak 943'e, iyileşenlerin sayısı da 113 artarak 2 bin 494'e çıktı.

Ülkede salgının merkez üssü konumundaki başkent Cakarta'da toplam vaka sayısı 4 bin 901'e, can kaybı da 431'e yükseldi.

Japonya'da günlük vaka artış sayısı düşüyor

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 74 artarak 16 bin 361'e, ölü sayısı 5 artışla 608'e yükseldi.

Vakalar, Tokyo'da 4 bin 810'a, Osaka'da 1716'ya, Kanagawa'da 1148'e, Hokkaido'da 934'e, Saitama'da 932'ye ve Çiba'da 870'e çıktı.

Günlük vaka artışının 150 ila 200 olduğu Japonya'da bugün "nisandan bu yana en düşük vaka artışı" gözlemlendi.

Tayland'da 3 bin, Filipinler'de 10 bin vaka

Kovid-19 vakaları, Tayland'da bugün 8 artışla 3 bine yükselirken ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

12 vakanın daha iyileştiği ve toplam tedavi edilen vaka sayısının 2 bin 784 olduğu açıklandı.

Filipinler'de de toplam vaka sayısı, bugün 120 artışla 10 bin 463'e, vefat sayısı da 11 artışla 696'ya çıktı.

Kaynak: AA