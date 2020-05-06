Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
06.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:20

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Tayland ve Japonya'da günlük artışını düşürürken Endonezya ve Filipinler'deki vaka artışları yine yüksek görüldü.

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Tayland ve Japonya'da günlük artışını düşürürken Endonezya ve Filipinler'deki vaka artışları yine yüksek görüldü.

Malezya'da toplam vaka sayısı bugün 45 artışla 6 bin 428'e yükselirken ölü sayısı 1 artarak 107'ye, iyileşen vaka sayısı ise 135 artarak 4 bin 702'ye çıktı.

Ülkede ekonomi sektörünün yeniden açıldığı 4 Mayıs'tan bu yana günlük vaka artışlarında yükselme gözlemlenmedi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, polis izni dahilinde eyaletler arası seyahatlerin yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Polisin sadece bulunduğu eyalette mahsur kalan kişilerin eve dönüşüne yönelik seyahatlere izin verdiğini belirten İsmail, ramazan ve bayram boyunca memlekete dönüşlere izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü

Tayland'da bugün 1 kişiye virüs teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 2 bin 989 olduğu açıklandı.

Geçen haftaya kıyasla, ülkedeki günlük vaka artışlarının son iki günde azaldığı gözlemlendi.

Son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölümün görülmediği ülkede bugün 1 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

Bangkok yönetimi, bugünden itibaren ülkedeki 14 havalimanında iç uçuşların devam edeceğini duyurdu.

Japonya'da son 1 ayda en düşük vaka artışı

Kovid-19 vakaları Japonya'da son 24 saatte 102 artarak 16 bin 186'ya, ölü sayısı 5 artarak 584'e, iyileşen vaka sayısı da 4 bin 918'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 4 bin 748, Osaka'da 1698, Kanagawa'da 1128, Saitama'da 918, Hokkaido'da 914, Çiba'da 860'a çıktı.

Bugünkü günlük vaka artışı rakamlarının, "son bir ayın en düşük rakamı" olduğu görüldü.

Endonezya'da ulaşım araçları yeniden hizmete girecek

Endonezya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün 367 artışla 12 bin 438'e, vefat sayısı 23 artışla 895'e, iyileşen vaka sayısı ise 2 bin 317'ye yükseldi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, salgınla mücadele kapsamında 24 Nisan'da yasaklanan kara, hava ve deniz ulaşım araçlarının, tahliye işlemi ve görevli personellerin taşınması gibi özel durumlar için yarından itibaren yeniden hizmete gireceğini açıkladı.

Sumadi, vatandaşlar için şahsi veya kamuya ait ulaşım araçlarıyla seyahat yasağının daha önce açıkladıkları ilgili tarihlere kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde iç ve dış hat uçuşlarında 1 Haziran, kara yolu taşımacılığında 31 Mayıs, deniz seferlerinde 8 Haziran, tren seferlerinde de 15 Haziran'a kadar seyahat yasağı uygulanacağı bildirilmişti.

Filipinler'de vaka sayısı 10 bini geçti

Günlük Kovid-19 vaka artışının yüksek seyrettiği Filipinler'de toplam vaka sayısı bugün 320 artarak 10 bin 4'e yükseldi.

Bugün Kovid-19 kaynaklı 21 ölümün görüldüğü ülkede toplam vefat sayısı 658 oldu.

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetimi, mayısta yerel çapta Kovid-19 testi yapabilecek duruma geleceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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