Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
01.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur, Endonezya ve Filipinler'de yoğun artışını sürdürürken günlük vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya ve Tayland, ekonomi sektörünün yeniden canlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur, Endonezya ve Filipinler'de yoğun artışını sürdürürken günlük vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya ve Tayland, ekonomi sektörünün yeniden canlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 433 artarak 10 bin 551'e yükseldiği ve ölü sayısının 8 artarak 800'e, iyileşenlerin sayısının da 69 artarak 1591'e çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, toplam vakaların yüzde 58'nin erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Yurianto, ülke genelinde Kovid-19 şüphesiyle 22 bin 123 kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Malezya'da Ramazan Bayramı'nda memlekete dönüşler yasak

Malezya'da toplam Kovid-19 vakaları bugün 69 artışla 6 bin 71'e, yaşamını yitirenler 1 artışla 103'e, iyileşenler 39 artışla 4 bin 210'a yükseldi.

Başbakan Muhyiddin Yasin, bazı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesine ilişkin detayları paylaştığı basın toplantısında, Ramazan Bayramı'nda memleketlere dönüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Daha önce açıklanan şartlı dönüşlerin sadece şehirlerde mahsur kalanları kapsadığını ifade eden Muhyiddin, "Bayram süresince ev ziyaretleri, toplu etkinlik ve kutlamalara da izin verilmeyecektir." dedi.

Hükümetin bazı sektörlerin faaliyetlerini sürdürme kararına ilişkin basına konuşan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah da "Malezya artık salgında iyileşme evresine geçti. Bu evrede, insan sağlığı ve geçimin sağlanması arasında hassas bir denge kurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Singapur'da vaka sayısı 17 bini aştı

Singapur'da bugün 932 yeni Kovid-19 vakası görülürken, ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 101 oldu.

Ülkede, bugün Kovid-19 kaynaklı ölen olmazken, şimdiye kadar 1244 vaka iyileşti.

Öte yandan Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilip günlük iş hayatının devamını sağlamak üzere çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışanların sağlık güvenliğini temin etmek üzere iş yerlerine yeni hijyen ve sosyal mesafe kuralları getirilecektir." dedi.

Tayland'da tren seferleri kademeli olarak yeniden başladı

Tayland'da son 24 saatte toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 artışla 2 bin 960'a yükselirken, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Şimdiye kadar 2 bin 719 vakanın iyileştiği ülkede iyileşen sayısı, toplam Kovid-19 vaka sayısına yaklaştı.

Öte yandan Tayland Devlet Demir Yollarından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'tan çevre eyaletlere tren seferlerinin yeniden açıldığı, ilerleyen haftalarda ülke çapında diğer tren seferlerinin de kademeli olarak yapılacağı bildirildi.

Filipinler'de "karantina bölgelerinde çalışmaya devam" kararı

Filipinler'de toplam Kovid-19 vakaları bugün 284 artarak 8 bin 772'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 11 artarak 579'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, karantinanın uygulandığı bölgelerde günlük iş hayatının, hijyen şartları dahilinde devam edebileceği duyuruldu.

Açıklamada, kilise ayinleri ve benzeri toplu dini etkinliklerin de bu bölgelerde yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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