Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur, Filipinler, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının günlük artışı sürerken Endonezya bugün en yüksek günlük vaka artışını yaşadı.

24.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:36
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur, Filipinler, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının günlük artışı sürerken Endonezya bugün en yüksek günlük vaka artışını yaşadı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan günlük basın toplantısında, ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 42 artarak 689'a çıktığını açıkladı.

Yurianto, bugünkü Kovid-19 vaka sayısının 436 artarak 8 bin 211'e, yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının da 42 artışla 1002 olduğunu belirtti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen 436 kişiyle şu ana kadar günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Malezya'nın iyileşme evresinde olduğu açıklandı

Malezya'da toplam vaka sayısı bugün 88 artarak 5 bin 691'e yükselirken vefat eden vaka sayısı bir artışla 96'ya, taburcu edilen sayısı ise 121 artışla 3 bin 663'e yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Malezya'nın şu an salgından iyileşme evresinde olduğunu belirterek, "Bu süreci koruyabilmek için yapmamız gereken, kısmi sokağa çıkma yasağının ilk üç evresinde yaptığımızı tekrarlamaktır." diye konuştu.

Ülke genelinde salgın nedeniyle kampüslerinde mahsur kalan üniversite öğrencilerinin ise pazartesiden itibaren memleketlerine dönüşüne izin verileceği açıklandı.

Singapur'da vaka sayısı 12 bini geçti

Son bir haftadır Kovid-19 vakalarının yoğun olarak artış gösterdiği Singapur'da ise bugün toplam vaka sayıları 897 artarak 12 bin 75'e yükseldi.

Bugün virüsten yaşamını yitirenin olmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 95'ini yabancı işçilerin oluşturduğunu bildirdi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka artış sayılarının, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden yayıldığı belirtilmişti.

Japonya'da 13 binin üzerinde vaka

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 436'ya, ölü sayısı 343'e yükseldi.

Vaka sayıları başkent Tokyo'da 3 bin 733, Osaka'da 1415, Kanagawa'da 882, Çiba'da 773, Saitama'da 759'a çıktı.

Filipinler'de başkent 15 Mayıs'a kadar karantinada

Filipinler'de ise vaka sayıları bugün 211 artışla 7 bin 192'ye, vefat sayısı ise 15 artışla 477'ye yükseldi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 nedeniyle ülkenin başkenti Manila'daki karantinanın 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Tayland'da Kovid-19 vakaları 15 artışla 2 bin 854'e çıkarken bugün virüsten yaşamını yitiren olmadı.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 490 vakanın ise taburcu edildiği açıklandı.

Kaynak: AA

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