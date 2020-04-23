Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Asya-Pasifik ülkelerinden Japonya, Endonezya ve Filipinler'de artışını sürdürürken, Malezya ve Tayland'daki günlük artış sayıları, bölge ülkelerine kıyasla daha az oldu.

23.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:40
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Asya-Pasifik ülkelerinden Japonya, Endonezya ve Filipinler'de artışını sürdürürken, Malezya ve Tayland'daki günlük artış sayıları, bölge ülkelerine kıyasla daha az oldu.

Malezya'da toplam vaka sayısı 71 artarak 5 bin 603'e, vefat sayısı 2 artarak 95'e, taburcu olan kişi sayısı ise 90 artarak 3 bin 542'ye yükseldi.

Öte yandan hükümet, ramazan ayı boyunca halk pazarlarının çalışma süresinin 2 saat artırılması yönünde karar alırken, toplu taşıma araçlarına da ek bir saat çalışma hakkı tanıdı.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin de bugün katıldığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19'dan ötürü gıda sorunu yaşayan ülkelere ASEAN'ın gıda yardımı yapmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması teklifinde bulundu.

Endonezya'da cemaatlerden namazları "evde kılın" çağrısı

Endonezya'nın en büyük cemaatlerinden Nahdlatul Ulama ve Muhammadiyah, salgın nedeniyle ramazan ayında sahurla iftarın evde yapılması ve namazların evde kılınması çağrısı yaptı.

Ülkede, sosyal kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde ibadethanelerin kapatılması zorunluluğu bulunuyor.

Kısıtlamaların olmadığı bölgeler için de Din İşleri Bakanlığı ibadetlerin evde yapılmasını tavsiye ediyor.

Öte yandan ülkede bugünkü vaka sayısı 357 artışla 7 bin 775'e, can kaybı 11 artışla 647'ye, iyileşenlerin sayısı ise 47 artarak 960'a çıktı.

Japonya'da vaka sayısı 13 bine yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 293 artarak 12 bin 998'e, ölü sayısı 9 artışla 321'e yükseldi.

Başkent Tokyo'da vaka sayısı son 24 saatte 134 artarak 3 bin 572'ye çıktı.

Filipinler'de vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Filipinler'de de Kovid-19 görülen kişi sayısı son 24 saatte 271 artarak 6 bin 981'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da 16 artarak 462 oldu.

Tayland'da ise günlük vaka artış sayısı düne oranla azaldı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 13 artarak 2 bin 839'a, ölü sayısı ise bir artarak 50'ye yükseldi.

Toplam iyileşen sayısı da 78 artarak 2 bin 430'a çıktı.

Kaynak: AA

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