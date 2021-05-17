Asya Pasifik ülkeleri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya Pasifik ülkeleri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı

Asya Pasifik ülkeleri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Islam Uddin - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu Filistinli sivillerin öldürülmesi Çin, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelenda, Tayland, Singapur, Afganistan ve Sri Lanka tarafından kınandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu Filistinli sivillerin öldürülmesi Çin, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelenda, Tayland, Singapur, Afganistan ve Sri Lanka tarafından kınandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, basın toplantısında, Filistin'de sivillere yönelik saldırıları kınadı ve tarafları askeri faaliyetlerini durdurmaya çağırdı.

Zhao, İsrail'den Müslümanlara yönelik tehditlerine ve provokasyonlarına son vermesini talep ederek, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunun korunmasını istedi.

Öte yandan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter mesajında, dünyanın işgalci "apartheid" İsrail devletinin Filistin halkı üzerindeki vahşetini tanıması gerektiğini vurguladı. Alvi, "Filistinlilerin haklarının önemli olduğunu kabul etmeliyiz. Filistinlilerin hayatı önemli." dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise Avustralya hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarından endişe duyduğunu dile getirerek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta da bölgede artan can kayıplarıyla ve Doğu Kudüs'deki tahliyeler ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Tayland dışişlerinden yapılan açıklamada ise tarafların masum sivillerin ölümüne ve kutsal yerlerin zarar görmesine yol açacak her türlü eylemden kaçınması istendi.

Bununla birlikte Singapur dışişlerinden benzer bir açıklama yapılarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması için acil adım atılması gerektiği belirtildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından da Filistin'deki saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin duyulan endişe dile getirildi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi TS Tirumurti de iki devletli çözüm temelinde diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplantısında konuşan Afganistan Dışişleri Bakın Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Atmar, ülkesinin Filistinlilerin 1967 BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca tanımlanan sınırlar içinde bağımsız bir Filistin devletine sahip olma meşru hakkına bağlı kalmaya ve onu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa ise ateşkes çağrısı yaparak, bölgenin farklı inançtan birçok insan için kutsal kabul edildiğini hatırlattı.

Rajapaksa, Filistin halkının devlet olma hakkının desteklenmesi gerektiğini belirtti, kalıcı bir çözümün müzakereler neticesinde elde edilebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Uddin

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Feyza Aktan Burak Sergen Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya Pasifik ülkeleri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:50:49. #1.15#

title