Asya Pasifik ülkeleri İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu Filistinli sivillerin öldürülmesi Çin, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelenda, Tayland, Singapur, Afganistan ve Sri Lanka tarafından kınandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu Filistinli sivillerin öldürülmesi Çin, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelenda, Tayland, Singapur, Afganistan ve Sri Lanka tarafından kınandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, basın toplantısında, Filistin'de sivillere yönelik saldırıları kınadı ve tarafları askeri faaliyetlerini durdurmaya çağırdı.

Zhao, İsrail'den Müslümanlara yönelik tehditlerine ve provokasyonlarına son vermesini talep ederek, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunun korunmasını istedi.

Öte yandan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter mesajında, dünyanın işgalci "apartheid" İsrail devletinin Filistin halkı üzerindeki vahşetini tanıması gerektiğini vurguladı. Alvi, "Filistinlilerin haklarının önemli olduğunu kabul etmeliyiz. Filistinlilerin hayatı önemli." dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise Avustralya hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarından endişe duyduğunu dile getirerek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta da bölgede artan can kayıplarıyla ve Doğu Kudüs'deki tahliyeler ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Tayland dışişlerinden yapılan açıklamada ise tarafların masum sivillerin ölümüne ve kutsal yerlerin zarar görmesine yol açacak her türlü eylemden kaçınması istendi.

Bununla birlikte Singapur dışişlerinden benzer bir açıklama yapılarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması için acil adım atılması gerektiği belirtildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından da Filistin'deki saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin duyulan endişe dile getirildi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi TS Tirumurti de iki devletli çözüm temelinde diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplantısında konuşan Afganistan Dışişleri Bakın Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Atmar, ülkesinin Filistinlilerin 1967 BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca tanımlanan sınırlar içinde bağımsız bir Filistin devletine sahip olma meşru hakkına bağlı kalmaya ve onu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa ise ateşkes çağrısı yaparak, bölgenin farklı inançtan birçok insan için kutsal kabul edildiğini hatırlattı.

Rajapaksa, Filistin halkının devlet olma hakkının desteklenmesi gerektiğini belirtti, kalıcı bir çözümün müzakereler neticesinde elde edilebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Uddin