Asya-Pasifik'te Çevrimiçi Alışverişin Geleceği Keşif Odaklı Olacak

Sosyal ticaretin bu yıl Çin'deki toplam e-ticaret satışlarının %13'ünü oluşturmasıyla birlikte, daha fazla tüketici gelecekte sosyal medya aracılığıyla satın alma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Essence tarafından sosyal medya platformlarında organize ticarete geçişi inceleyen yeni bir ankete göre, dünya genelinde yanıt verenlerin %41'i sosyal platformları içeren satın alma işlemi yaptı veya satın almayı planlıyor.

Essence Teknoloji ve e- Ticaret Kıdemli Direktörü Aniket Basu, "Sadece sosyal ticaretin değil, çevrimiçi alışverişin geleceğinin keşif odaklı olmasını bekliyoruz. Müşteriler sosyal medyada daha fazla gezindikçe veya sosyal platformlarda arkadaşlarından ve ailelerinden algoritmik olarak aracılık edilen önerilerle karşılaştıkça, yeni ve yenilikçi ürünlere maruz kalma eğiliminde oluyorlar" dedi.

Avustralya'da ankete katılanların %71'i sosyal medyadan alışveriş yapmaya yakındır. Hindistan'da bu oran %88 olarak gerçekleşmiştir. Japonya ve Endonezya'da ise ankete katılanların %74'ü sosyal medyadan alışveriş yapmaya yakın olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: thedrum

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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