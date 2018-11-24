Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi - Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, 2018'in sadece ilk yarısında, toplam 480 milyar dolar tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir almış, artış anlamında da rekor seviyeye ulaşmış. ABD, burada başı çekiyor, bu sorunu birlikte aşmalıyız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında İstanbul'un dünya için önemine işaret etti.

İstanbul'un, 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yılda 11 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçen ay açılan ve dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, İstanbul'u transit merkez haline de getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asya Pasifik Bölgesi, dünya nüfusunun yüzde 40'ını, küresel ticaret hacminin yüzde 30'unu ve dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 23'ünü kapsıyor. Daha da önemlisi, küresel büyümeyi burası sürüklüyor. Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60'ını, Asya-Pasifik ülkeleri sağlıyor. Dünya genelindeki ekonomik büyüme yüzde 4 iken, bu bölgede yüzde 5'in üzerinde, yani Asya-Pasifik, daha hızlı büyümeye devam ediyor.

Bunlara ilave olarak, Asya Pasifik ülkeleri, yılda 470 milyar dolar uluslararası yatırım yapıyor. Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, ABD, Çin, Japonya, Pasifik'te... Tarihte ilk defa, Pasifik üzerinden yapılan ticaret, Atlantik'i geçti. 21. yüzyılın bir 'Pasifik Yüzyılı' olması öngörülüyor. Akdeniz, eski dünyanın okyanusuydu. Atlantik, bugünün okyanusu. Pasifik ise geleceğin okyanusu."

"Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, Uzak Asya'ya kayıyor"

Dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin, Uzak Asya'ya kaydığına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Pasifik Yüzyılı"na girildiğini, her türlü ürünün, farklı kalite ve ölçeklerde, burada üretildiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazarın burada bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek ekonomik büyümeler, gerek mal ve hizmet ithalat artışı, dünya ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla Asya Pasifik Bölgesi, küresel ekonomi için giderek büyüyen önemde. Dünya ekonomisinin gidişatını da belirleyici bir güce sahip. Dünya dengelerinin değiştiği bu dönemde, CACCI Konferansının Türkiye'de yapılmasının önemi büyük. Türkiye, yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiren bir ülke. Tüm bu coğrafyada, en büyük sanayi üretim hacmine sahip.

Avrupa Birliği'nin 6'ncı büyük tedarikçisi. Türkiye'nin bu büyük potansiyelini, Asya-Pasifik iş dünyasının da görmesini istedik. Aramızdaki ticareti ve yatırımları artırmayı, yeni iş birliği ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Asya-Pasifik Bölgesiyle güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz."

TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik ortak kabul ettiklerini, Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki iş dünyasıyla, Türk iş alemi arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, konferansın Asya ülkelerine yakınlaşmayı mümkün kıldığını söyledi.

"Ticaretin artması, refah ve kalkınmayı sağlar"

Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada artan korumacılık politikalarına da değindi. Bugün karşı karşıya olunan en büyük iktisadi sorunlardan birinin, artan korumacılık olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Dünya Ticaret Örgütü son raporunda şu tespiti yapmış; dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, 2018'in sadece ilk yarısında, toplam 480 milyar dolar tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir almış. Artış anlamında da rekor seviyeye ulaşmış. ABD, burada başı çekiyor.

Bu sorunu birlikte aşmalıyız. Aramızdaki ticari engelleri tespit edip, bunların kaldırılması için hükümetlerimiz nezdinde çalışma yürütmeliyiz. Bundan sonra ana gündemimiz ticareti kolaylaştırma olmalı. Ticaret en büyük barış kaynağıdır. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Ticaretin artması, refah ve kalkınmayı sağlar. Bu nedenle, ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, küresel barışa giden en kısa yoldur."