Asya Parlamenter Asamblesinden Covid-19 için olağanüstü toplantı
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Asya Parlamenter Asamblesinden Covid-19 için olağanüstü toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor.

Asya Parlamenter Asamblesinden Covid-19 için olağanüstü toplantı
09.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmamız sayesinde, salgın sürecinde her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanabildi" dedi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA), Covid-19 salgınını görüşmek üzere olağanüstü telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü APA'nın birinci olağanüstü telekonferans toplantısı, Ankara Milletvekili ve APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılımcı üye ülkelere gönderdiği video mesaj ile hitap etti. Şentop mesajında, Covid-19 salgını sürecinde bulaşıcı hastalıkların küresel bir krize dönüşüp tüm insanlığı etkileyebildiğinin tecrübe edildiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yedi ay içerisinde her kıtadan, her ırktan, her dinden on milyonu aşkın kişi bu hastalığa yakalandı ve 500 binden fazla insanı kaybettik. Ortak bir derdi, müşterek bir acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu itibarla yaralarımızı birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alanda etkilerinin önümüzdeki dönemde yaşanarak görüleceğini belirten Şentop, uluslararası ilişkilerin de ortaya çıkan etkilerden vareste kalmayacağına dikkat çekti. Salgının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağı tartışmalarında bir kefeye 'korumacı ve güçlü ulus devlet', diğer kefeye de 'güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslar üstü örgütler' anlayışının yerleştirildiğine işaret eden Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanaatim odur ki, hem vatandaşlarını koruyabilen güçlü devlet mekanizmasını inşa edip yaşatabilmeliyiz hem de giderek derinleşen ve yayılan bölgesel ve küresel sorunlara güçlü çok taraflılık ve iş birliği ile mukabele edilebileceğini görerek, uluslararası örgütlerimizi daha etkili ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterir hale getirmek zorundayız. Bir başka deyişle, korona virüs salgını, mücadelenin temel aktörü olan ulus devletlerin önemini ve rolünü artırmış olsa da küresel seviyede işbirliğinin ve uluslararası toplum dayanışmasının insanlık için büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmamız sayesinde, salgın sürecinde her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanabildi. Bugüne kadar sağlığa, tıp eğitimine ve tıbbi araştırmalara yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğunu, sağlığa yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini de ispat etmiş oldum. Yine, Türkiye olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle zor bir imtihanı başarıyla vermiş olduk. Türkiye bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan tüm dostlarının yardımına koşarak şimdiye kadar 134 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştur. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır prensibi ile uygun şekilde tüm imkanlarımızı hiçbir ayrım yapmadan insanlığın ve halkların istifadesine sunmaya çalıştık. Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Ortak geleceğimizi ancak dayanışma ve işbirliği ile inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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