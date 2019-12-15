Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (3)
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Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (3)

-Bangladeşli parlamenter A.S.M Feroz'un konuşması -Laoslu parlamenter Viengthavisone Thephachanh'ın konuşması Asya Parlamenter Asamblesi 12.

15.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:22
Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (3)

-Bangladeşli parlamenter A.S.M Feroz'un konuşması

-Laoslu parlamenter Viengthavisone Thephachanh'ın konuşması

Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler

Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (3)
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