15.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:36

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler

Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.

Kaynak: AA

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