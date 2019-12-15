Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu
Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.
15.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:36
Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerden görüntüler
Salondan ve konuşmacılardan görüntüler ANTALYA - "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" devam ediyor.
Kaynak: AA