Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu

14.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri ile bir araya geldi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan Şentop, Umman Meclisi Başkan Vekili Al Amri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA