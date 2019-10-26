Asya Parlamenter Asamblesi 1. Yürütme Komitesi Toplantısı

26.10.2019 13:02

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, "APA, Türkiye için çok önemli bir platform. APA, FETÖ'yü ilk terör örgütü ilan eden uluslararası kuruluştur." dedi.

Rize'de bir otelde düzenlenen APA 1. Yürütme Komitesi Toplantısı'nda, gazetecilere açıklamada bulunan APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, Rize'nin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından organizasyonun burada yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2 yıldır APA dönem başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, Katar ve Doğu Timor'u, Rize'de düzenlenen toplantı ile üye ülkelere dahil ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, 28 Ekim tarihine kadar sürecek olan yürütme toplantısının ardından genel kurul düzenleyeceklerini ifade ederek, "Yürütme toplantısı, bütün komitelerin değerlendirildiği bir toplantıdır. Biz bu toplantılarda Asya'yı ilgilendiren bir çok konuyu ele alıyoruz. Bu konuların en başında terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar var." diye konuştu.

Başta Filistin olmak üzere bölgedeki en önemli sorunları sürekli gündeme getirdiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistin halkına yapılan zulümleri gündeme getiriyoruz. Diğer taraftan Arakan Müslümanları'ndan bahsediyoruz. Arakan Müslümanları'na acilen destek olunması gerektiğinden ve yaşadıklarından bahsediyoruz. Yemen'deki insan durumundan, Suriye'deki iç savaştan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili çok önemli kararlar alıyoruz. APA, Türkiye için çok önemli bir platform. APA, FETÖ'yü ilk terör örgütü ilan eden uluslararası kuruluştur. Geçen yıl İstanbul'daki genel kurulda Kaşıkçı cinayetini kınadık. Bu anlamda Türkiye'nin aktif yer aldığı ve bir çok konuyu masaya yatırıp tartıştığı, kararlar çıkarttığı bir mercidir. Daha da kuvvetli ve aktif olacağız."

Toplantıda, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile 17 ülkeden APA temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA