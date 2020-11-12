Asya, pandemi kaygılarıyla karışık
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Asya, pandemi kaygılarıyla karışık

12.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:51
Asya, pandemi kaygılarıyla karışık

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların etkisiyle, Perşembe gününde karışık işlem görüyor.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların etkisiyle, Perşembe gününde karışık işlem görüyor.

Analistlere göre, hisse senedi borsalarındaki gelişmelerde, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da etkili oldu.Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.21 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.21 ekside işlem görüyordu. Bu arada, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.51 düşerken, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.68 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.41 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.49 ekside kapandı. Dolar da, yen karşısında yüzde 0.20 düşeşle 105.1200 yene geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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