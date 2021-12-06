Asya'nın En Büyük Çiçek Pazarı, Yıldızlarını Yönlendiricilerden Çıkarıyor

E-ticaret Çin'de büyük hacimli bir iştir. Yönlendiriciler ve canlı yayın yapanlar, lüks markalar ve kozmetik firmaları için ürünler sergileyerek servetlerini kazanıyorlar. Şimdi ise ülkenin tahmini 160 milyar yuan (25. 1 milyar $) değerindeki bahçecilik endüstrisi harekete geçiyor. İnsanlar bir zamanlar pazarları ve çiçekçileri kendileri ziyaret ederken, akıllı telefonları aracılığıyla giderek daha fazla çiçek alışverişi yapıyorlar. Online perakende, artık sektörün cirosunun yarısından fazlasını temsil ediyor. Çiçek satışları yoğun ve durgun mevsimlerde değişiklik göstermesinden dolayı canlı yayın yapanların günlük geliri çok değişmektedir.

Bir yönlendirici olan Bi Xixi, kendi çevrimiçi abonelerine satmak için tezgahlarda çiçekler ve buketler sergiliyor. Hanfu olarak bilinen geleneksel Çin elbisesi giyen, telefonuyla bir standdan diğerine geçen 32 yaşındaki Bi Xixi, 60. 000 civarında aboneye ulaştı. Bi Xixi, Çin'in Covid pandemisi tarafından felç olduğu geçen yılın başlarında canlı yayına başladı ve insanların artık dışarıda satın alamayacakları çiçekleri internette görmek için can attığını fark etti. Şimdi, iyi bir günde, üç saatlik canlı yayında 150. 000 yuan (23. 500 $) değerinde çiçek satmayı başardığını söylüyor.

Kaynak: france24

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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