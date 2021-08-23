Asya Konuşmaları III Yayınlandı
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Asya Konuşmaları III Yayınlandı

Asya Konuşmaları III Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği ve her ay alanında yetkin akademisyen ve uzmanlarla Asya'daki güncel konuların işlendiği Asya Konuşmaları programının 3.

İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği ve her ay alanında yetkin akademisyen ve uzmanlarla Asya'daki güncel konuların işlendiği Asya Konuşmaları programının 3. bölümünde; küresel yarı iletkenler piyasasında öne çıkan gelişmeler teknoloji editörü Erdi Özuağ ile değerlendiriliyor.

Kaynak: Habermetre

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