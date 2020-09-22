Asya kaplanı sivrisineği nedir, nerelerde görülür? Asya kaplanı sivrisineği ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplanı sivrisineği ısırığı ile, Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıklara neden olduğu biliniyor. İstanbul'da rastalanan Asya kaplanı sivrisineği özellikleri neler?

Asya kaplanı sivirisineği olarak bilinen tür, hızlı yayılma özelliği ile bilinir. 100 istilacı hayvan arasında yer alır. Diğer türler gibi su birikintilerinde yaşayan Asya kaplanı sivrisineğinden kurtulmak için temizliğe önem verilmesi gerekiyor. Asya kaplanı sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Asya Kaplanı sivrisineğinin bilimsel adı Aedes albopictus'tur. Asıl alanlarından diğer bölgelere yayılabilen sivrisinek türlerinden olan canlı, en önemli 100 istilacı canlı türü arasında üst sırada yer alır. Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç olası her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahip olan Asya kaplan sivrisineği, temelde Güneydoğu Asya kökenlidir. Doğal yayılım alanında aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif türdür.

ÖZELLİKLERİ

Oldukça tehlikeli olan bu sivrisinek türünün yetişkinleri 2 ile 10 mm arasındadır. Asya Kaplanı Sivrisineği vücudunda ve kafasındaki beyaz çizgilerle bilinir ve vücudun geri kalanı ise siyahtır.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Alkol

Çay poşetleri

Aloe vera

Sarımsak

Yulaf ezmesi

Fesleğen

Limon

Kaynak: Haberler.com