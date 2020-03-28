Asya Kalkınma Bankasından Bangladeş'e koronavirüsle mücadele için 300 bin dolarlık yardım
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Asya Kalkınma Bankasından Bangladeş'e koronavirüsle mücadele için 300 bin dolarlık yardım

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Bangladeş'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmesi için 300 bin dolar verilmesini onayladı.

28.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:02
Asya Kalkınma Bankasından Bangladeş'e koronavirüsle mücadele için 300 bin dolarlık yardım

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Bangladeş'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmesi için 300 bin dolar verilmesini onayladı.

ADB'den yapılan açıklamada, Bangladeş'e tıbbi ekipman sağlanması amacıyla 300 milyon dolar verilmesinin kabul edildiği belirtildi.

Bangladeş'te 48 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere gözaltı

Sri Lanka'da polis, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 bin 600 kişinin gözaltına alındığını, 1125 araca el konulduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 106 olduğu Sri Lanka'da virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Panama'da demirli kruvaziyerde 4 yolcu hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Panama kıyılarında demirli kruvaziyerde 4 yaşlı yolcunun hayatını kaybettiği, iki yolcuda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Kruvaziyerin sahibi Holland America Line Şirketi'nden yapılan açıklamada, "Zaandam" isimli gemide 130'un üzerinde kişide grip benzeri belirtilerin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kruvaziyerdeki 4 yaşlı yolcunun yaşamını yitirdiği, gemideki iki kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Şirkete ait bir diğer geminin Rotterdam'dan Zaandam'a tıbbi malzeme ve sağlık personeli desteği sağladığı ifade edilen açıklamada, Zaandam'daki 70 yaş üzeri yolcuların Rotterdam'a transfer edildiği bildirildi.

Zaandam'da 1243 yolcu ve 586 kişilik mürettebat bulunuyor.

Öte yandan, Panamalı yetkililer, gemideki hiç kimsenin karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kruvaziyer, 7 Mart'ta Arjantin'in Buenos Aires kentinden yola çıkmış, geçen hafta Şili'nin San Antonio şehrindeki limana yanaşma izni reddedilmişti. Kruvaziyerin varış noktasının ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale limanı olduğu belirtiliyor.

Florida'da yerel yöneticiler, 26 Mart'ta yaptıkları açıklamada, kruvaziyerdeki yolcularda grip benzeri belirtiler görüldüğünün öğrenilmesi üzerine, turistik geminin limanlarına yanaşmasına izin verilmesi konusunda çekimser olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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