Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ankara Bildirisi kabul edildi
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Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ankara Bildirisi kabul edildi

21.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:08
Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ankara Bildirisi kabul edildi

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya İşbirliği Diyaloğunun (AİD) 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, gelecek döneme yönelik iş birliği perspektiflerini içeren kapsamlı Ankara Bildirisi kabul edildi.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya İşbirliği Diyaloğunun (AİD) 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, gelecek döneme yönelik iş birliği perspektiflerini içeren kapsamlı Ankara Bildirisi kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü AİD'nin "Yeni Normal ve Güvenli ve Sağlıklı Turizm" temasıyla çevrim içi düzenlenen 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantıda bakanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve sınamalara karşı AİD'nin ortak eylem unsurlarını tartıştı.

Toplantının sonunda, gelecek döneme yönelik iş birliği perspektiflerini içeren kapsamlı Ankara Bildirisi kabul edildi.

Türkiye'nin, başlangıçta 2019-2020 dönemi için öngörülen AİD Dönem Başkanlığı, bakanlar toplantısında Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

Asya İşbirliği Diyaloğu

AİD, 35 üyesiyle Asya'nın en geniş katılımlı diyalog ve danışma forumu olarak biliniyor.

AiD'in "bağlantısallık", "bilim, teknoloji ve inovasyon", "eğitim ve insan kaynakları gelişimi", "gıda, enerji ve su güvenliği ilişkisi", "kültür ve turizm", "kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi" başlıklı 6 iş birliği sütunu, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" hedefleriyle örtüşüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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