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Palandöken, Türkiye, Avrupa, Asya, Ekonomi

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret köprüsü: "Palandöken Lojistik Merkezi"

Türkiye'nin demir yolu ağındaki önemli duraklarından Palandöken Lojistik Merkezi, Asya ile Avrupa arasında sağlanan ticarette üstlendiği önemli lojistik göreviyle dikkati çekiyor.

13.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:12
Asya ile Avrupa arasındaki ticaret köprüsü:

Türkiye'nin demir yolu ağındaki önemli duraklarından Palandöken Lojistik Merkezi, Asya ile Avrupa arasında sağlanan ticarette üstlendiği önemli lojistik göreviyle dikkati çekiyor.

Azerbaycan, İran, Gürcistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan gibi ülkelerin ticareti açısından stratejik konuma sahip olan Erzurum'da 2018'de hizmete açılan Palandöken Lojistik Merkezi, Asya'dan Avrupa'ya demir yolu üzerinden yük taşımacılığı yapıldığı önemli duraklardan biri.

Temel lojistik hizmetlerinin yanı sıra gümrük ve sosyal hizmetlerin de sunulduğu merkez, farklı ülkelerden gelen yüklerin hem Türkiye'ye hem de deniz limanlarının bulunduğu kentlere ulaştırılarak dünyaya nakli yapılıyor.

Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan merkezde, 2019'daki 650 bin ton yük taşıma kapasitesinin 2023'te 5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Gıda ürünleri Erzurum'dan dünyaya ihraç ediliyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpek Yolu üzerindeki Erzurum'da bulunan lojistik merkezinin, demir yolu ağına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Erzurum'un bölge merkezi olduğu için demir yoluyla gelen yüklerin burada indirilerek Türkiye'nin muhtelif yerlerine gönderildiğini ifade eden Memiş, lojistik merkezinden dünyanın farklı noktalarına rahatlıkla ihracat yapabildiğini aktardı.

Memiş, kentte ihracat ürünlerinin denetlenmesi, incelenmesi ve araştırılması açısından imkanların bulunduğunu belirterek, "Erzurum'da gümrük müdürlüğümüz var ve her türlü ithalat ile ihracat işlemleri buradan yapılabiliyor. Üniversitelerimizin gıda laboratuvarları bulunuyor ve buralarda akreditasyon işlemleri yapıyoruz. Bu işlemlerin ardından gıda ürünlerini buradan dünyanın her yerine ihraç ediyoruz." dedi.

Merkezin sınır ülkelere yakınlığı, stratejik bir avantaj

Lojistik merkezinin demir yolu ulaşımı ve taşımacılığı açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Memiş, şunları kaydetti:

"Hesaplarımıza göre, Türkiye'de kara yolu taşımacılığını, demir yoluna çevirdiğimizde neredeyse yüzde 49 oranında tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu ülke ekonomisine çok büyük katkı demektir. Palandöken Lojistik Merkezi, bölge ticareti için önemli. Erzurum Türkiye'nin doğusunda, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ülkelerinin batısındadır. Bu ülkelere iki ila üç saat mesafedeyiz. Biz bunu avantaj olarak görüyoruz ve stratejik bir merkeziz. Dolasıyla her anlamda daha fazla demir yolunu kullanmayı düşünüyor ve hedefliyoruz."

Memiş, Erzurum'un Avrupa'yı Çin'e bağlayan yol üzerinde bulunduğunu anımsatarak, Palandöken Lojistik Merkezi'nin bu güzergahtaki fırsatların değerlendirilmesi amacındaki projenin parçası olduğunu aktardı.

Türkiye'nin üretimde söz sahibi olmasını istediklerini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Türkiye üretim üssü olursa başka ülkelere değil dünyaya ticaret yaparak demir yolunu fırsata çevireceğiz. Çin'e kadar uzanan yolun Erzurum'dan geçmesi de bizi çok önemli bir lojistik merkezi konumuna getiriyor. Şu dağların arkası Rize, Trabzon'dur. Ovit Tüneli açıldı ve Dallıkavak ile Kırık tünellerinin yapımı devam ediyor. Onlar da bittiğinde bir buçuk saatte buradan sahil limanına iniyorsunuz. Lojistik merkezi olarak buraya gelen yükler iki saat içesinde Karadeniz limanlarına, kara yoluyla İskenderun Körfezi'ne gidiyor. Bu da önemli bir avantaj olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

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Manşet

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