Asya Gashi'nin kaplanlarla çekilmiş olduğu fotoğrafı tepki yarattı
Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak bilinen ünlü şarkıcı Asya Gashi Tayland'da Kanchanaburi kasabası yakınlarında bulunan Kaplan Tapınağında hatıra fotoğrafı çektirdi
28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Asya Gashi'nin iğne ile uyuşturulmuş kaplanlarla çekilmiş olduğu hatıra fotoğrafları tepki çekti. Hayvan severlerin tepkisini ünlü şarkıcının ınstagram hesabına attıkları binlerce protesto mesajı ile gösterdi.
Kaynak: Snob Magazin
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