Asya Gashi'nin kaplanlarla çekilmiş olduğu fotoğrafı tepki yarattı
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Asya Gashi'nin kaplanlarla çekilmiş olduğu fotoğrafı tepki yarattı

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak bilinen ünlü şarkıcı Asya Gashi Tayland'da Kanchanaburi kasabası yakınlarında bulunan Kaplan Tapınağında hatıra fotoğrafı çektirdi

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Asya Gashi'nin kaplanlarla çekilmiş olduğu fotoğrafı tepki yarattı

Gashi'nin iğne ile uyuşturulmuş kaplanlarla çekilmiş olduğu hatıra fotoğrafları tepki çekti. Hayvan severlerin tepkisini ünlü şarkıcının ınstagram hesabına attıkları binlerce protesto mesajı ile gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin

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