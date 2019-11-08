Asya Eximbankları Forumu yıllık toplantısı gerçekleştirildi

08.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:34

Türk Eximbank'ın daimi üyesi olduğu Asya Eximbankları Forumu'nun (AEBF) 25. yıllık toplantısı Güney Kore'de Gerçekleştirildi.

Türk Eximbank'ın açıklamasına göre, bankanın 2017'de yılında daimi üyelik statüsü kazandığı ve üye kuruluşlar arası iş birliğinin artırılmasıyla en iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefleyen AEBF'nin toplantısı 11 üye kuruluş ve gözlemci kuruluşların katılımıyla 5-7 Kasım'da Güney Kore'nin Jeju adasında düzenlendi.

Türk Eximbank heyeti, toplantı kapsamında diğer üye kuruluşlarla iş birliğine yönelik ikili temaslarda bulunurken, etkinliğin "Değişen küresel ekonomide proaktif, esnek ve sürdürülebilir Eximbanklara yönelik artan ihtiyaç" başlıklı teması hakkında bir sunuş gerçekleştirdi.

Diğer taraftan, toplantı esnasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle forumun başkanlığı 2020 yılı için Türk Eximbank'a geçti.

Bu doğrultuda, forum kapsamında düzenlenen teknik çalışma grubu toplantısının 2020 Mayıs'ta İstanbul'da, yıllık toplantının ise 2020 Kasım'da Antalya'da Türk Eximbank ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA