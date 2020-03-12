Asya düştü, Avrupa ekside açıldı Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesiyle Avrupa düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı.

Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesiyle Avrupa düşüşle açılırken, Asya düşüşle kapandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle globalde en az 4,607 kişi hayatını kaybederken, en az 124,519 vakanın olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü Covid-19'un 'pandemik olduğunu resmi olarak açıkladı.

ASYATokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın borsa endeksi Nikkie 800 puan düşerek üç yıl içindeki en düşük düzeye geriledi.Kapanışta;Nikkie 225 yüzde 4.41KOSPİ yüzde 4.88,S&P/ASX 200 yüzde 7.36,Hang Seng yüzde 3.63,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.55 düştüDolar yen karşısında yüzde 0.66 düşerek 103.85 düzeyine geriledi.AVRUPAABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya geçici olarak 30 gün süreceğini belirttiği seyahat yasağını getirmesinin ardından Avrupa piyasaları düşüşle açıldı.Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 5.48, - CAC 40 yüzde 5.6, - FTSE 100 yüzde 5.12 düşüşle açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.22 artışla 1.1296'ya çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.09 düşüşle 1.2808 düzeyinde.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) liderlerine ECB'nin bu haftaki toplantısında "çok düşük" maliyetle fonlama sağlayacak araçlar başta olmak üzere elindeki tüm politika araçlarını değerlendireceğini söyledi. Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Lagerde'ın AB liderlerine ortak bir önlem alınmazsa 2008'deki finansal krize benzer bir senaryoyla karşılaşılacağı uyarısında bulunduğu belirtildi. Habere göre Lagarde aynı zamanda para politikası önlemlerinin sadece hükümetler tam destek verirse işe yarayacağını söyledi. ECB para politikası toplantısı sonuçlarını bugün açıklayacak.

Kaynak: DHA