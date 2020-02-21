Asya düştü, Avrupa düşüşle açıldı

21.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:27

Asya piyasaları düşüşle kapanırken; Avrupa piyasaları, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde küresel bilgi sağlayıcısı IHS Markit'ten gelecek verileri beklemesiyle birlikte düşüşle açıldı.

İş Yatırım'ın "Küresel satış dalgası sertleşiyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde kayıplarla haftanın son gününe tedirgin bir şekilde başlıyoruz. Japonya, Avustralya PMI verilerinde ve Kore ihracat rakamlarındaki sert düşüş Covid-19 salgınının ekonomik bir salgına da dönüştüğünü gösteriyor. Altın ve ABD tahvillerindeki yükseliş küresel sermayenin emin limanlara yöneldiğini gösteriyor."Türkiye küresel satış dalgasıyla Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin yükseldiği ve faiz indirimleri nedeniyle Türk lirasının cazibesinin azaldığı tehlikeli bir konjonktürde karşılaştı."MSCI Türkiye, dün yüzde 2.6 kayıpla açık ara en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke borsası oldu. Yerel tahvil ve eurotahvil piyasalarında da benzer bir eğilim görülüyor."AVRUPAAvrupa piyasaları IHS Markit'ten gelecek Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri öncesinde düşüşle açıldı.Avrupa piyasalarında;DAX yüzde 0.40,CAC 40 yüzde 0.45,FTSE 100 yüzde 0.51 düşüşle açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.02 artışla 1.0793'e yükselirken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.09 artarak 1,2893 düzeyinde.ASYACovid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleriyle, Asya piyasaları düşüşle kapanırken, son gelişmelerde Covid-19 salgını nedeniyle 2,236 kişinin yaşamını yitirdiği, 75,465 kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.Asya piyasalarında-Nikkei 225 yüzde 0.39 -Hang Seng yüzde 1.04,-KOSPİ yüzde 1.49,-S&P/ASX 200 yüzde 0.33,-Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.86 düşüşle kapandı.

Dolar yen karşısında yüzde 0.46 gerileyerek 111.58 düzeyinde.

Kaynak: DHA