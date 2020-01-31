Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımın gizli kahramanları görev başında

31.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:42

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi trenlerinin sorunsuz bir şekilde seyretmesi için Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, kar ve buzla mücadele ediyor.

Erzurum-Kars demir yolundaki 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresini kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda yoğun çalışma yürütüyor.

Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanan trenler ile Doğu ve Turizm Ekspresi trenleri yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek gerekli yerlerde buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaklaşık 5-6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları kullanan işçiler, trenlerin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Tünelde güçlükle kırdıkları buzları dışarı taşıyorlar

Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, kırdıkları buzları daha sonra tünel dışına taşıyor.

TCDD Yol Bakım Şefi Evren Aksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında bazı tünellerde buzlanma yaşandığını söyledi.

Sürekli buzları kırarak tünel dışına taşıdıklarını ifade eden Aksaç, şöyle konuştu:

"Tüneldeki buzları kırarak vagona yükleyip dışarıya çıkartıyoruz. Buzları kırarak tren trafiğini güvenli, emniyetli bir hale getirmiş oluyoruz. Son dönemlerde tren trafiği daha yoğun oldu ve hattımız daha çok rağbet görüyor. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattıyla uluslararası trenler buradan gidip, geliyor. Doğu ve Turizm Ekspresi de aktif olarak bu hattı kullanıyor. Amacımız trenlerimizin güvenli bir şekilde gideceği yere ulaşması."

"İşimiz zor olsa da hiç yorulmadık"

İşçilerden Yakup Aktaş da 20 yıldan bu yana Aşıt Tüneli'nde çalıştığını ve yorulmadan da çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Trenlerin sorunsuz geçmesi için canla başla çaba sarfettiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"İşimiz zor olsa da aslında hiç yorulmadık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah geldiğimizde üstteki buzları kırıyoruz, tren geçtikten sonra yandaki buzları kırıyoruz. Herkesin sağ selamet gelip gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna giden demir yolunda çalışmak ayrı bir duygu ve heves. Bizim için gurur verici bir durum. Ülkemiz için önemli olan bir hatta çalışıyoruz. Bu hattın ülkemize çok katkısı var."

Kaynak: AA