Asya'daki 20 Ülkenin Belediye Başkanı Gaziantep'te Buluşacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 29 Kasım-1 Aralık'ta, Gaziantep'te "Asya Belediye Başkanları Forumu" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 ülkenin belediye başkanı Asya kentlerinin şehirleşmede geldiği noktaları Gaziantep'teki forumda tartışacak.

Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanı TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açış konuşmasıyla başlayacak forumda "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" ve "AMF'nin 3'üncü Trafik ve Ulaşım Komitesi" başlıklı konular iki oturumda ele alınacak.

Hafta sonunu kentte geçirecek belediye başkanları Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni gezerek, kentsel projeleri yakından görme imkanı da bulacak.