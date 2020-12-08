Asya'da borsa endeksleri karışık
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Asya'da borsa endeksleri karışık

08.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:43
Asya'da borsa endeksleri karışık

Yatırımcıların, ABD ile Çin arasındaki söz düellosunu yakından izledikleri Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler karışık yönlerde işlem görüyor.

Yatırımcıların, ABD ile Çin arasındaki söz düellosunu yakından izledikleri Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler karışık yönlerde işlem görüyor.

ABD tarafı, Çin Komünest Partisi'nin 14 üyesini daha yaptırımlar listesine alırken, Çin Dışişleri Bakanlığı da, ABD tarafından gelecek her türlü eylemin karşılığı verileceği uyarısı yaptı.

Diğer yandan, Japonya üçüncü çeyrekte ekonomisinin yüzde 22.9 büyüdüğünü ve dış ticaret açığının da Ekim ayında 971.1 milyar yene yükseldiğini açıkladı.Gelişmelerle, Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.30 düşüşle kapatırken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.56 eksideydi. Avsutralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de eşzamanlı olarak yüzde 0.19 yükselirken, Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 1.54 düştü.

Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.17, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.20 yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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