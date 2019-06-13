Asya'da 2 bin 500 yıl önce kenevir kullanıldığı ortaya çıktı

Yapılan yeni bir araştırma Uzak Doğu'da esrarın ana maddesi kenevir üretimi ve kullanımının asırlar öncesine dayandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Çin'in batısında bundan 2 bin 500 yıl önce cenaze törenlerinde esrar içme ritüeli vardı.

Bir grup araştırmacı 12 Haziran'da yayımlanan arkeoloji makalesinde, kenevirin Asya'nın doğusunda yetiştirilen en eski bitkilerden biri olduğunu ve kenevir içiminin bilinenden çok daha önceye dayandığını ortaya çıkardı. Kenevir bundan tam 2 bin 500 yıl önce yüksek tahıl ve lif içeriğinden faydalanmanın yanında tıbbi ve dini amaçlarla da yetiştiriliyordu. Yapılan araştırmalar ayrıca esrarın eğlence amaçlı da kullanıldığını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle