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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Avrupa, Asya, Ekonomi

Asya borsalarında sert düşüş sürüyor

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

13.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:48
Asya borsalarında sert düşüş sürüyor

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

se dursa da salgın merkezinin Avrupa'ya kaydığı açıklamaları ve vaka sayısının Amerika ve Avrupa kıtasında hızlı bir şekilde artması konunun gündemde kalmasını sağlıyor.

Bu gelişmeler sonrasında dün New York Fed, piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, banka dün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlarken, bugün de 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyar dolarlık likidite enjeksiyonu yapacak.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,5 düşüşle 2.858,60 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,08 azalarak günü 17.431,05 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kazanarak 105,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 düşüşle 32.720,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,58 kayıpla 23.687,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,40 azalışla 1.771.40 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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