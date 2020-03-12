Asya borsalarında sert düşüş devam ediyor
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.
12.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:13
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.
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Kaynak: Dunya.com