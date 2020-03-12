Asya borsalarında sert düşüş devam ediyor Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti. Kaynak: Dunya.com